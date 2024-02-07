Шашков Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Шашков Валерий

Мать: Шашкова Альбина Максимовна

Рождение ребёнка
19.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашкова Эллина

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашкова Эллина

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Эллина

Место жительства
Неизвестно
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