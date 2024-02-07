Шашков Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: Шашков Валерий
Рождение ребёнка
19.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашкова Эллина
Рождение ребёнка
18.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашкова Эллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкова Эллина
Место жительства
Неизвестно