Тышлек Иван Юрьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Тышлек Юрий Николаевич
Мать: Тышлек Мария
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Около 1838
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик