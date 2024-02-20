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Тышлек Иван Юрьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Тышлек Юрий Николаевич

Мать: Тышлек Мария

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Около 1838
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
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