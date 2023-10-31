Кирдоль (Кердоль) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирдоль (Кердоль) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: ?

Мать: Евфросиния

Смерть
Неизвестно
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