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Шухтуев Тихон Егоров

Место рождения

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шухтуев Егор Максимов

Мать: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Афимья Степанова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шухтуев Никита Тихонов

Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шухтуева Афимья Тихонова

Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шухтуева Авдотья Тихонова

Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шухтуева Настасья Тихонова

Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шухтуева Прасковья Тихонова

Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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