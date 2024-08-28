Шухтуев Тихон Егоров
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шухтуев Егор Максимов
Мать: Шухтуева Марья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шухтуева Афимья Тихонова
Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шухтуева Авдотья Тихонова
Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шухтуева Настасья Тихонова
Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шухтуева Прасковья Тихонова
Мать ребёнка: Шухтуева Афимья Степанова
Смерть
Неизвестно