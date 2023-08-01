Архипов Терентий Акентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Архипов Даниил Терентьевич
Мать ребёнка: Архипова Стефанида Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Архипова Стефанида Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Максим Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Данила Терентьевич
Смерть
Неизвестно