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Архипов Терентий Акентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Архипов Даниил Терентьевич

Мать ребёнка: Архипова Стефанида Исидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Архипова Стефанида Исидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Максим Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Ефрем Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Данила Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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