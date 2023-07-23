Мельникова Мария Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Мария Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Демидов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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