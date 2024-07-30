Ярыгин Феодор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1891 ст.
Отец: Ярыгин Тимофей Васильев
Мать: Параскева Андреева
Бракосочетание
10.11.1908 ст.
Ф.32, Оп.40, Д.367 по жениху села Новых Макалуш крестьянин Михаил Андреев Карин и Александр Васильев Душкин по невесте села Новых Макалуш крестьянин Василий Петров Долгаев и Григорий Ильин Долгаев
Рождение ребёнка
31.10.1909 ст.
Дочь: Ярыгина Иулиания Феодоров
Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.268об-269 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1912 ст.
Дочь: Ярыгина Фекла Феодоров
Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.51об-52 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.139об-140 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1918
Дочь: Ярыгина Евфимия Федоров
Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно