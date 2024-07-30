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Ярыгин Феодор Тимофеев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Ярыгин Тимофей Васильев

Мать: Параскева Андреева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Жена: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Ф.32, Оп.40, Д.367 по жениху села Новых Макалуш крестьянин Михаил Андреев Карин и Александр Васильев Душкин по невесте села Новых Макалуш крестьянин Василий Петров Долгаев и Григорий Ильин Долгаев
Рождение ребёнка
31.10.1909 ст.

Дочь: Ярыгина Иулиания Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.268об-269 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1912 ст.

Дочь: Ярыгина Фекла Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.51об-52 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.

Сын: Ярыгин Иаков Феодоров

Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.139об-140 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1918

Дочь: Ярыгина Евфимия Федоров

Мать ребёнка: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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