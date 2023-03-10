(Шемонаев) Дарья Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемонаев) Дарья Антиповна

Место рождения

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

06.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1870

Отец: Шемонаев Антип Егорович

Мать: Шемонаев (Неизвестно) Прасковья Ивановна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. дочь
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
08.03.1870
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино
Смерть
Неизвестно

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