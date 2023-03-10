(Шемонаев) Дарья Антиповна
Место рождения
Дата рождения06.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1870
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. дочь
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
08.03.1870
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино
Смерть
Неизвестно