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Головин Иван Родионович

Место рождения

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Родион

Мать: не указана

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Нелля Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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