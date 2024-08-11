Головин Иван Родионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Нелля Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно