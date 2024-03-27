Жамадинов Алям Садекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамадинов Алям Садекович

Место рождения

с.СуыкСу

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

17.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: Жамальдин Садек

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамадинова (Салахетдинова) Аделя

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамадинова (Салахетдинова) Аделя

Рождение ребёнка
05.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамадинова (Салахетдинова) Аделя

Рождение ребёнка
11.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамадинова (Салахетдинова) Аделя

Смерть
17.06.1978
Похороны
Неизвестно

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