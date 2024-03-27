Жамадинов Алям Садекович
Место рожденияс.СуыкСу
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти17.06.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: Жамальдин Садек
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Жемадинов Алям военнослужащий Дата рождения __.__.1916 Последнее место службы УТ 52 А ( 52 А ) Военно-пересыльный пункт 41 азсп Прибыл в часть 18.04.1945 Воинская часть УТ 52 А ( 52 А ) Выбытие из воинской части 21.04.1945 Куда выбыл 294 сд Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8319 Номер описи ист. информации 130948 Номер дела ист. информации 7
Рождение ребёнка
01.02.1949
Рождение ребёнка
05.02.1957
Рождение ребёнка
11.02.1959
Смерть
17.06.1978
Похороны
Неизвестно