Анна Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1747
Муж: Дементий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Ефим Дементиев
Отец ребёнка: Дементий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Федосья Дементиева
Отец ребёнка: Дементий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Матрена Дементиева
Отец ребёнка: Дементий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Ирина Дементиева
Отец ребёнка: Дементий Анисимов
Смерть
Неизвестно