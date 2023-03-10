Анна Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1729 г.р.

Дети

Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1747

Муж: Дементий Анисимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Ефим Дементиев

Отец ребёнка: Дементий Анисимов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Федосья Дементиева

Отец ребёнка: Дементий Анисимов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Матрена Дементиева

Отец ребёнка: Дементий Анисимов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Ирина Дементиева

Отец ребёнка: Дементий Анисимов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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