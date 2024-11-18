Лапин Лукьян Софронович Около 1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Лукьян Софронович

Место рождения

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Лапин Софрон Иванович

Мать: Лапина Пелагея Андреевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В Ревизские сказки Беловской волости Суджанского уезда по 9-й ревизии 1850г. (ГА Курской области, Ф. 184, оп. 3, д. 896) указан возраст 5 лет, что дает год рождения ~1845 В Ревизские сказки Беловской ... Показать все
Бракосочетание
С 1865 по 1867 ст.

Жена: Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В Исповедных ведомостях прихожан церквей Суджанского уезда (ГА Курской области, ф.217, оп.2, д.60, стр. 123) за 1867г. указан возраст 18 лет, что дает год рождения ~1849, и факт замужества
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Лапин Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
Умер в 1876г. возрасте 1 года (ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 310, стр 586)
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Дочь: Лапина Васса Лукьяновна

Мать ребёнка: Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 314, стр 1363
Рождение ребёнка
С 1881 по 1883 ст.

Сын: Лапин Даниил Лукьянович

Мать ребёнка: Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
В 1912 году осужден в возрасте 30 лет, что дает год рождения с 1881 по 1883гг..
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Дочь: Лапина Дарья Лукьяновна

Мать ребёнка: Лапина (Кастарная) Евдокия Алексеевна

Озерки, Беловский муниципальный район, Курская область
ГА Курской области, ф.217, опись 3, дело 331, стр 372
Место жительства
1891 ст.
Шипунова, Барнаульский округ, Сибирский край
Скорее всего переселился с семьей около 1890-1892 годов на Алтай в Томскую губернию Барнаульский округ Касмалинская волость д.Шипунова (данные подтверждаются указанным местом проживания его сына в све... Показать все
Смерть
Неизвестно

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