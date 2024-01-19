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Новиков Николай Иванович

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Место рождения

Краснодарский край Темрюкский район

Дата рождения

1909

Дата смерти

24.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край Темрюкский район
Рождение ребёнка
04.04.1939

Дочь: Сунцова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Наталья

Смерть
24.12.1941
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