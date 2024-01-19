Новиков Николай Иванович
Место рожденияКраснодарский край Темрюкский район
Дата рождения1909
Дата смерти24.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1939
Дочь: Сунцова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Наталья
Смерть
24.12.1941