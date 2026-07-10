Козырев Григорий Егорович Около 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Козырев Григорий Егорович

Автор
СЗ
Зинец С.

мужской, родился Около 1893, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

умер Неизвестно, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Отец
Козырев ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Козырев Егор

Мать: не указана

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Козырева) Анна Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Козырева) Анна Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Козырева) Анна Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: (Козырева) Анна Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
Неизвестно
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Похороны
Неизвестно
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

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