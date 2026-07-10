Козырев Григорий Егорович
мужской, родился Около 1893, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
умер Неизвестно, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
ОтецКозырев ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Козырев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Серая (Козырева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: (Козырева) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно