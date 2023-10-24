Кожаев Владимир Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаев Владимир Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1968

Сын: Кожаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожаев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожаев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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