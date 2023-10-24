Кожаев Владимир Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1968
Сын: Кожаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожаев Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожаев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Кожаева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно