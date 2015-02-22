Панина Валентина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1947
Дата смерти22.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1947
Отец: Панин Степан Иванович
Мать: Чаплина Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.10.1968
Дочь: Феоктистова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Константинович
Рождение ребёнка
26.02.1977
Дочь: Мастерова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.02.2015