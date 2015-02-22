Панина Валентина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Валентина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1947

Дата смерти

22.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1947

Отец: Панин Степан Иванович

Мать: Чаплина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.10.1968

Дочь: Феоктистова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Константинович

Рождение ребёнка
26.02.1977

Дочь: Мастерова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.02.2015

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