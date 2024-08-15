Деваева (Житникова) Виктория Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

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Место рождения

Гомель

Дата рождения

17.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978

Отец: Житников Олег Леонидович

Мать: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Крещение
22.04.1979
Василевичи, Речицкий район, Гомельская область
Крестная - Гриб Валентина Ивановна Крестный - Аржановский Александр Лиферович (дядя)
Бракосочетание
08.08.2003

Муж: Деваев Василий Вячеславович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.2004

Дочь: Деваева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Деваев Василий Вячеславович

Рождение ребёнка
13.08.2013

Сын: Деваев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Деваев Василий Вячеславович

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