Деваева (Житникова) Виктория Олеговна
Место рожденияГомель
Дата рождения17.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978
Крещение
22.04.1979
Василевичи, Речицкий район, Гомельская область
Крестная - Гриб Валентина Ивановна Крестный - Аржановский Александр Лиферович (дядя)
Бракосочетание
08.08.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.2004
Дочь: Деваева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Деваев Василий Вячеславович
Рождение ребёнка
13.08.2013
Отец ребёнка: Деваев Василий Вячеславович