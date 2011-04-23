Ступина (Городниченко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1923
Дата смерти23.04.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1923
Бракосочетание
07.09.1951
Муж: Ступин Владимир
Рождение ребёнка
22.12.1952
Сын: Ступин Борис
Отец ребёнка: Ступин Владимир
Рождение ребёнка
23.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ступин Владимир
Смерть
23.04.2011