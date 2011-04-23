Ступина (Городниченко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Городниченко) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1923

Дата смерти

23.04.2011

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1923

Отец: Городниченко Константин

Мать: Городниченко (Афонина) Софья

Бракосочетание
07.09.1951

Муж: Ступин Владимир

Рождение ребёнка
22.12.1952

Сын: Ступин Борис

Отец ребёнка: Ступин Владимир

Гривно, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин Владимир

Гривно, Подольск, Московская область
Смерть
23.04.2011

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