Черепкова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепкова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1947

Сын: Черепков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Черепков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепков Александр Александрович

Отец ребёнка: Черепков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Александрович

Отец ребёнка: Черепков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепкова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Черепков Александр

Смерть
25.06.2007
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