Черепкова Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1947
Сын: Черепков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Черепков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепков Александр Александрович
Отец ребёнка: Черепков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Александрович
Отец ребёнка: Черепков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепкова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Черепков Александр
Смерть
25.06.2007