Съедина Фёкла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Хрюкина (Съедина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.12.1899 ст.
Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.
Сын: Съедин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович
Есть запись в метрической книге
Смерть
Неизвестно