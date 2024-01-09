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Съедина Фёкла Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Хрюкина (Съедина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Съедин Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович

Рождение ребёнка
22.12.1899 ст.

Сын: Съедин Павел Иванович

Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.

Сын: Съедин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Съедин Иван Максимович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Есть запись в метрической книге
Смерть
Неизвестно

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