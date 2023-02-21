Костенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Костенко Иван
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Павел
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Владимир
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Николай
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно