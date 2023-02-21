Костенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Костенко Иван

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Павел

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Владимир

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Николай

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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