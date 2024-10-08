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Макаренко Михаил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Макаренко Иван Захаров

Мать: Макаренко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко (Сергеева) Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Макаренко Макар Михайлович

Мать ребёнка: Макаренко (Сергеева) Мария Ивановна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Макаренко Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Макаренко (Сергеева) Мария Ивановна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1924

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