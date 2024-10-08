Макаренко Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Макаренко Иван Захаров
Мать: Макаренко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Макаренко Макар Михайлович
Мать ребёнка: Макаренко (Сергеева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макаренко Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Макаренко (Сергеева) Мария Ивановна
Смерть
После 1924