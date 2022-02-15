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Дорнес Иван Адамович

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Место рождения

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.02.1943

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1943

Отец: Дорнес Адам Иванович

Мать: Сибен Елизавета Ивановна

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Военная служба
04.12.1963
Военный билет № 1807216 выдан Исилькульским Городским военным комиссариатом Омской обл. Ленинградская область, воинская часть 43123 от 26.11.1963г.
Награда
05.12.1965
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА (13.11.1998) за организацию работ в полеводстве по итогам трудового соперничества среди тружеников акционерного общества в 1998 году. Директор ЗАО «Новорождественское» В.В. Егоренко ... Показать все
Бракосочетание
05.12.1969

Жена: Грецкая Любовь Ивановна

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1984

Дочь: Дорнес Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Грецкая Любовь Ивановна

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.02.2022
Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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