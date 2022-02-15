Дорнес Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения19.02.1943
Дата смерти15.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1943
Отец: Дорнес Адам Иванович
Мать: Сибен Елизавета Ивановна
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Военная служба
04.12.1963
Военный билет № 1807216 выдан Исилькульским Городским военным комиссариатом Омской обл. Ленинградская область, воинская часть 43123 от 26.11.1963г.
Награда
05.12.1965
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА (13.11.1998) за организацию работ в полеводстве по итогам трудового соперничества среди тружеников акционерного общества в 1998 году. Директор ЗАО «Новорождественское» В.В. Егоренко ... Показать все
Бракосочетание
05.12.1969
Жена: Грецкая Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1984
Дочь: Дорнес Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Грецкая Любовь Ивановна
Смерть
15.02.2022