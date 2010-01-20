Селуянов Валерий Витальевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1960
Дата смерти20.01.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960
Отец: Селуянов Виталий
Мать: Селуянова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1984
Сын: Селуянов Кирилл Валерьевич
Мать ребёнка: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.07.1991
Дочь: Селуянова Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
20.01.2010