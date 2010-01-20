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Селуянов Валерий Витальевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.07.1960

Дата смерти

20.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960

Отец: Селуянов Виталий

Мать: Селуянова Александра

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1984

Сын: Селуянов Кирилл Валерьевич

Мать ребёнка: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.07.1991

Дочь: Селуянова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
20.01.2010

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