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Мошенцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мошенцева Александра Васильева

Мать ребёнка: не указана

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Синельников Макар Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Синельников (Мошенцев) Никита Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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