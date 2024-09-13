Мошенцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мошенцева Александра Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Синельников Макар Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Синельников (Мошенцев) Никита Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно