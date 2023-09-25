Артемова (Володина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Володина) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Сергей Степанович

Мать: Володина (Казакова) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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