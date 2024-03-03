Безлихотнова Федосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

1886

Дата смерти

03.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Безлихотнов Иван

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: (Безлихотнова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Болотова (Безлихотнова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марова (Безлихотнова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Милова (Безлихотнова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1924

Сын: Безлихотнов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Рождение ребёнка
13.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович

Смерть
03.07.1936
Похороны
Неизвестно

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