Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения1886
Дата смерти03.07.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Безлихотнов Иван
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: (Безлихотнова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Болотова (Безлихотнова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марова (Безлихотнова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Милова (Безлихотнова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1924
Сын: Безлихотнов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безлихотнов Николай Павлович
Смерть
03.07.1936
Похороны
Неизвестно