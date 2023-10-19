Фустов Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фустов Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фустова Матрена Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1764
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