Атнагулова (Гилязова) Нурия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атнагулова (Гилязова) Нурия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1959

Отец: Гилязова ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атнагулов Ринат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова (Атнагулова) Алсу

Отец ребёнка: Атнагулов Ринат

Рождение ребёнка
18.03.1981

Дочь: Саляхова (Атнагулова) Регина

Отец ребёнка: Атнагулов Ринат

Бракосочетание
21.10.2021

Муж: Шарафутдинов Хамит

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