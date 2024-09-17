Атнагулова (Гилязова) Нурия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1959
Отец: Гилязова ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атнагулов Ринат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова (Атнагулова) Алсу
Отец ребёнка: Атнагулов Ринат
Рождение ребёнка
18.03.1981
Дочь: Саляхова (Атнагулова) Регина
Отец ребёнка: Атнагулов Ринат
Бракосочетание
21.10.2021
Муж: Шарафутдинов Хамит