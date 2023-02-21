Добрякова (Ягодкина) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Ягодкина) Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягодкин Иван Афонасьив

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1835

Муж: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Тимофей Матвеиф Медведиф, Александр Леонтьиф Хвостоф; по невесте Прокофий Никифороф Добрякоф, Данила Яковлиф Маринин, Егор Степаноф Зах... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1844

Сын: Добряков Осиф Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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