Добрякова (Ягодкина) Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ягодкин Иван Афонасьив
Бракосочетание
?.11.1835
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Тимофей Матвеиф Медведиф, Александр Леонтьиф Хвостоф; по невесте Прокофий Никифороф Добрякоф, Данила Яковлиф Маринин, Егор Степаноф Зах... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1844
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Смерть
Неизвестно