Савельева Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1898
Сын: Савельев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Савельев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Савельев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.
Дочь: (Савельева) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно