Савельева Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Савельев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Савельев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Савельев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.

Дочь: (Савельева) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Савельев Андрей Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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