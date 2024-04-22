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Марфа Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Степан Федоров (Ич)

Мать: Аграфена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Михаил Евстигнеев (Ич)

Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Антон Евстигнеев (Ич)

Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Максим Евстигнеев (Ич)

Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Варвара Евстигнеева (Вна)

Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Степанов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850
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