Марфа Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Степан Федоров (Ич)
Мать: Аграфена Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Авдотья Евстигнеева (Вна)
Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Варвара Евстигнеева (Вна)
Отец ребёнка: Евстигней Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850