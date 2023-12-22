Лукьянов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1975

Отец: не указан

Мать: Лукьянова Антонина Егоровна

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