Левченко Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левченко Егор Семенович

Мать: Злобина Анна Тимофеевна

Бракосочетание
15.04.1955

Муж: скрыто настройками приватности

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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