Левченко Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левченко Егор Семенович
Мать: Злобина Анна Тимофеевна
Бракосочетание
15.04.1955
Муж: скрыто настройками приватности
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности