Фроликов Дмитрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1918
Дата смерти02.02.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1918
Военная служба
1938
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.1945
Кибартай, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės apskritis
Причина смерти: На войне