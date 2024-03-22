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Фроликов Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1918

Дата смерти

02.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1918

Отец: Фроликов Георгий Данилов

Мать: Фроликова Ольга Антоновна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1938
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.1945
Кибартай, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės apskritis
Причина смерти: На войне
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