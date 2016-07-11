Хасаншина (Каримова) Эльвира
Место рождения
Дата рождения19.05.1978
Дата смерти11.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1978
Отец: Каримов Шамиль
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
2011
Муж: Хасаншин Владимир
Смерть
11.07.2016
Дома, Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.