Хасаншина (Каримова) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншина (Каримова) Эльвира

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.05.1978

Дата смерти

11.07.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1978

Отец: Каримов Шамиль

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
2011

Муж: Хасаншин Владимир

Смерть
11.07.2016
Дома, Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.
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