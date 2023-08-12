Храмов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти13.10.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканова Мария Матвеевна
Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.10.1976