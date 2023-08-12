Храмов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

13.10.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова Мария Матвеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.10.1976

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