Махуба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шамсиниса Фаизгиреева
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гафия Фаизгиреева
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тагир Фаизгиреев
Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаизгирей Топтагулов
Место жительства
Неизвестно