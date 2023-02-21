Махуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махуба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Абдулзямиль Фаизгиреев

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Абдулгаллям Фаизгиреев

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шамсиниса Фаизгиреева

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гафия Фаизгиреева

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ахметсадый Фаизгиреев

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тагир Фаизгиреев

Отец ребёнка: Фаизгирей Топтагулов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаизгирей Топтагулов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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