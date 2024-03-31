Бабкина (Сорокина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бабкин Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1937
Дочь: Бабкина Майя Николаевна
Отец ребёнка: Бабкин Николай Антонович
Смерть
Неизвестно