Бабкина (Сорокина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Сорокина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бабкин Николай Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Николай Антонович

Рождение ребёнка
06.05.1937

Дочь: Бабкина Майя Николаевна

Отец ребёнка: Бабкин Николай Антонович

Смерть
Неизвестно

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