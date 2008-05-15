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Солдатенков Владимир Андреевич

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Место рождения

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1946

Дата смерти

15.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946

Отец: Солдатенков Андрей Тихонович

Мать: Солдатенкова Фекла Федоровна

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1969

Жена: Солдатенкова Надежда Петровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Солдатенков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда Петровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1977

Дочь: Заботкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда Петровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.05.2008
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
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