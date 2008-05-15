Солдатенков Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1946
Дата смерти15.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946
Бракосочетание
12.07.1969
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Солдатенков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1977
Дочь: Заботкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Солдатенкова Надежда Петровна
Смерть
15.05.2008
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область