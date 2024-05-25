Ефимия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Аким Егорович
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Казьма Егорович
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Филипп Егорович
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Семен Егорович
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Захар Егорович
Отец ребёнка: Егор Панкратов
Смерть
После 1835