Ефимия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Аким Егорович

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Казьма Егорович

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Филипп Егорович

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Семен Егорович

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Захар Егорович

Отец ребёнка: Егор Панкратов

Смерть
После 1835

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