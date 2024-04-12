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Иван Леонтиев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Леонтий Николаев

Мать: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1810
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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