Иван Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Леонтий Николаев
Мать: Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1810
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)