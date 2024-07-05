Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Simchovitch (Eliasberg) Channah
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Рождение ребёнка
1834
Сын: Saul Saul/Shavel Едидах-Липманов
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Eliasberg) Mera
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Рождение ребёнка
1836
Сын: Eliasberg Aizik
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Рождение ребёнка
1839
Сын: Eliasberg Leiba
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Friedland (Eliasberg) Odel
Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman