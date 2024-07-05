Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Katzenellenbogen Saul Of Vilna

Мать: Katzenellenbogen Malka

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Simchovitch (Eliasberg) Channah

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Рождение ребёнка
1834

Сын: Saul Saul/Shavel Едидах-Липманов

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Eliasberg) Mera

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Рождение ребёнка
1836

Сын: Eliasberg Aizik

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Рождение ребёнка
1839

Сын: Eliasberg Leiba

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Friedland (Eliasberg) Odel

Отец ребёнка: Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

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