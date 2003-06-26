Юрданов Владимир Гаврилович
Место рождения
Дата рождения02.07.1923
Дата смерти26.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрданова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрданова Клавдия Васильевна
Смерть
26.06.2003