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Юрданов Владимир Гаврилович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

02.07.1923

Дата смерти

26.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1923

Отец: Юрданов Гавриил Иванович

Мать: Юрданова Елизавета Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрданова Клавдия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрданова Клавдия Васильевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрданова Клавдия Васильевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
26.06.2003
Калуга, город Калуга, Калужская область

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