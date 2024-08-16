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Меньщиков Филипп Васильевич

Место рождения

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Меньщиков Емельян Филиппович

Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Меньщиков Василий Филиппович

Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Меньщиков Петр Филиппович

Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Меньщикова Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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