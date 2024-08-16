Меньщиков Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Меньщиков Емельян Филиппович
Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Меньщиков Василий Филиппович
Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Меньщиков Петр Филиппович
Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Меньщикова Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Меньщикова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно