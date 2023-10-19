Колычева (Головина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Головина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1707

Дата смерти

До 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1750
Российская Империя
Российская Империя
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