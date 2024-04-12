Шестакова (Бырылова) Мария Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова (Бырылова) Мария Фаддеева

Шестакова (Бырылова) Мария Фаддеева

Место рождения

Сикияз, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

31.03.1868

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Бырылов Фадей Нестеров

Мать: не указана

Сикияз, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1812 ст.

Муж: Шестаков Никифор Алексеев

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шестаков Ефим Никифоров

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Алексеев

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
31.03.1868
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close