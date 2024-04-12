Шестакова (Бырылова) Мария Фаддеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти31.03.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Бырылов Фадей Нестеров
Бракосочетание
12.01.1812 ст.
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Алексеев
Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
31.03.1868
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от старости