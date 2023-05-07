Савельев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986

Отец: Савельев Александр Алексеевич

Мать: Савельева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
31.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.05.2010

Дочь: Савельева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.05.2012

Дочь: Савельева Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна

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