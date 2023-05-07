Савельев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986
Рождение ребёнка
31.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.05.2010
Дочь: Савельева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.05.2012
Дочь: Савельева Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Савельева Ирина Сергеевна