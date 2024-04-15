Черепанова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Черепанов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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