Черепанова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Черепанов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно