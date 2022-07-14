(Савина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938
Отец: Савин Анатолий
Мать: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Юрий
Рождение ребёнка
28.10.1960
Дочь: Павлова (Бычкова) Елена
Отец ребёнка: Бычков Юрий
Рождение ребёнка
19.12.1972
Сын: Бычков Николай
Отец ребёнка: Бычков Юрий
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия