(Савина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1938

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
18.03.1938

Отец: Савин Анатолий

Мать: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Юрий

Рождение ребёнка
28.10.1960

Дочь: Павлова (Бычкова) Елена

Отец ребёнка: Бычков Юрий

Рождение ребёнка
19.12.1972

Сын: Бычков Николай

Отец ребёнка: Бычков Юрий

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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